ممثل وزير الدفاع العراقي: العراق حكومة وشعباً يقف إلى جانب سورية لتجاوز آثار الزلزال

دمشق-سانا

أكد اللواء الركن الدكتور مازن حميد شلال، ممثل وزير الدفاع العراقي وقوف العراق حكومة وشعباً إلى جانب الشعب السوري حتى تجاوز محنة الزلزال المدمر التي أصابته.

وأوضح شلال في مقابلة مع قناة السورية اليوم أن الحكومة العراقية أعطت توجيهات للجيش العراقي منذ حدوث كارثة الزلزال باستنفار كل الجهود في سبيل تقديم ما يمكن تقديمه من مساعدة للشعب السوري.

وبين شلال أنه تم تسيير قافلتي مساعدات إنسانية حتى الآن إلى الشعب السوري من قبل المؤسسة العسكرية العراقية، ضمت الأولى 40 شاحنة وبحمولة 510 أطنان من المواد الغذائية، بينما ضمت الثانية 42 شاحنة محملة بـ 325 طناً من المواد الإغاثية المختلفة، لافتاً إلى أن المساعدات مستمرة.

وقال شلال: إن “الشعب السوري والعراقي يجمعهما تاريخ عريق فكان من واجب العراقيين أن يقفوا إلى جانب أشقائهم السوريين في هذه المحنة”.

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