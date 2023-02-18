عقيلة الرئيس الصربي تقدم التعازي بضحايا الزلزال في السفارة السورية ببلغراد

بلغراد-سانا

أعربت تمارا فوتشيتش عقيلة رئيس جمهورية صربيا ألكسندر فوتشيتش عن تضامن بلادها مع سورية، إثر كارثة الزلزال المدمر، وذلك خلال زيارتها مقر السفارة السورية في بلغراد.

ودونت فوتشيتش كلمة في سجل التعازي بضحايا الزلزال عبرت فيها عن حزنها العميق، وعن تضامنها مع عائلات الضحايا والمصابين.

واصطحبت فوتشيتش خلال الزيارة مساعدات عينية، تضم معدات ومواد طبية وأدوية لإرسالها إلى المتضررين من الزلزال في سورية، بالتنسيق بين الحكومة الصربية والسفارة السورية في بلغراد.

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