ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الكارثي في تركيا لأكثر من 40 ألف شخص

أنقرة-سانا

ارتفعت حصيلة ضحايا كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا في الـ6 من شباط الجاري إلى أكثر من 40 ألف شخص.

ونقلت وكالة الأناضول عن هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” قولها في بيان اليوم: إنه بلغ عدد ضحايا الزلزال حتى الآن 40 ألفا و642 شخصاً، في حصيلة غير نهائية.

وأشارت حصيلة سابقة اليوم إلى ارتفاع عدد الضحايا إلى 39 ألفاً و672 شخصاً، فيما وصل عدد المصابين جراء الزلزال إلى 108 آلاف و68 شخصاً، كما تم إجلاء 216 ألفاً و347 شخصاً من المناطق المتضررة.

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