السفارة والقنصلية السورية في روسيا تستقبلان المزيد من الوفود المعزية بضحايا الزلزال

موسكو-سانا

استقبلت سفارة سورية في موسكو والقنصلية الفخرية في بطرسبورغ المزيد من الوفود المعزية بضحايا الزلزال، وتبرعات قدمها المغتربون السوريون والمواطنون الروس.

وقال سفير سورية لدى روسيا الدكتور بشار الجعفري في تصريح خاص لمراسل سانا في موسكو: إن المواطنين الروس والمغتربين السوريين، وكذلك الأجانب المقيمون في روسيا يواصلون توافدهم إلى السفارة، حاملين الكثير من المساعدات العينية والتبرعات النقدية لتقديمها لمنكوبي الزلزال في سورية، منوها بما قدمه عدد من رجال الأعمال الروس من تبرعات نقدية تظهر مشاعرهم الصادقة وتضامنهم مع الشعب السوري.

وفي لقاء مع أبناء وبنات النخبة الروسية الدارسين في المدرسة رقم 1529 أوضح السفير الجعفري جوانب الكارثة الإنسانية التي ألمت بالشعب السوري، والضرر الذي ألحقه الزلزال، مشيراً إلى التعاطف الكبير الذي لاقته سورية من الدول الشقيقة والصديقة، وفي مقدمتها روسيا الاتحادية والإمارات العربية المتحدة والعديد من الدول الأخرى، في مقابل التمييز اللاإنساني الذي أبدته الولايات المتحدة والبلدان الأوروبية تجاه سورية، حتى في هذه الظروف العصيبة.

إلى ذلك قام وفد من سفارة فيتنام الاشتراكية والجالية الفيتنامية في روسيا بزيارة مقر السفارة السورية في موسكو، حاملاً معه كمية كبيرة من المساعدات المخصصة للمتضررين من الزلزال.

وشدد رئيس الوفد الوزير المستشار في سفارة فيتنام الدكتور لي كوانغ آن على أن الشعبين السوري والفيتنامي صديقان تربط بينهما علاقات تاريخية وثيقة، لافتاً إلى أنه عندما وقع الزلزال في سورية قررت الحكومة الفيتنامية الاستجابة فوراً لتداعياته بتقديم المساعدة الممكنة، كما عملت جاليتنا في روسيا على إرسال مساعدات يحتاجها الشعب السوري.

وعبر السفير الجعفري عن شكره لمبادرة السفارة والجالية الفيتنامية، موضحاً أن سورية وفيتنام لعبتا دوراً كبيراً في حركة عدم الانحياز، وتنسق الدولتان أعمالهما ومواقفهما في الساحات الدولية.

من جانب آخر يستمر توافد المغتربين السوريين والمواطنين الروس والأجانب إلى مقر القنصلية الفخرية السورية في بطرسبورغ، وتقديم المزيد من المساعدات لمتضرري الزلزال.

وعبر المتبرعون الروس والأجانب عن تضامنهم مع سورية في محنتها الإنسانية، بينما شكرت القنصلية الفخرية كل من ساهم بالتخفيف من آلام السوريين بمد يد العون إليهم والإعراب عن التعاطف معهم.

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