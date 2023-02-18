مظاهرات رافضة لإمداد كييف بالسلاح أمام مقر مؤتمر الأمن العالمي

برلين-سانا

شهدت مدينة ميونيخ الألمانية بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأمن العالمي مظاهرات رافضة لاستمرار إمداد نظام كييف بالأسلحة، والمطالبة بإنهاء الصراع في أوكرانيا.

وذكرت صحيفة زود دويتشه الألمانية أن حوالي 20 تجمعاً ومظاهرة تم تنظيمها، وسعى من خلالها المتظاهرون إلى لفت اهتمام المجتمع الدولي إلى ضرورة وقف إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا من أجل إنهاء الصراع هناك.

وعبر العديد من المشاركين في المظاهرات عن دعمهم للمواقف الروسية الرافضة لاستمرار الأحادية وسياسات الهيمنة الغربية.

واتخذت سلطات ميونيخ إجراءات أمنية مشددة لتأمين مؤتمر الأمن العالمي حيث خصصت أكثر من 4500 رجل شرطة.

وبدأ مؤتمر ميونيخ للأمن أعماله أمس بحضور عدد من زعماء العالم وكبار السياسيين والعسكريين من العديد من الدول، حيث يشكل الصراع في أوكرانيا وإمداد نظام كييف بالأسلحة محور محادثاته.

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