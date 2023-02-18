اشتية أمام قمة الاتحاد الإفريقي: ضرورة محاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الفلسطينيين

أديس أبابا-سانا

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ضرورة مساءلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومحاسبتها على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وإدانتها على مستوى محكمة العدل الدولية.

ونقلت وكالة وفا عن اشتية قوله اليوم خلال القمة الإفريقية المنعقدة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا: نسير في فلسطين على الطريق الذي سارت به إفريقيا في مواجهة الاستعمار الكولونيالي، وفيما تمكنت شعوب القارة من التحرر لا يزال الشعب الفلسطيني يواجه الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي الذي يأخذ نوعاً جديداً من الإرهاب في سياسة إطلاق النار للقتل وتكثيف عمليات الاستيلاء على الأراضي وتهجير أصحابها الفلسطينيين وتشريدهم، إضافة إلى إقامة المزيد من المستوطنات وتصعيد الاعتداءات على المقدسات المسيحية والإسلامية ومحاصرة قطاع غزة، في انتهاك لكل المواثيق والقوانين الدولية.

وبين اشتية أن الاحتلال يستمر بسرقة الأرض الفلسطينية وإزهاق الأرواح، بمن فيهم الأطفال، حيث استشهد خلال العام الجاري 50 فلسطينياً في الضفة الغربية بينهم 11 طفلاً، مشدداً على ضرورة بذل المجتمع الدولي المزيد من الجهود من أجل انهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وكان أظهر مقطع فيديو لحظة طرد وفد كيان الاحتلال من القمة بطلب من الجزائر وجنوب إفريقيا وذلك بعد تسلله إلى مكان انعقاد المؤتمر، حيث قالت مصادر متابعة إنه رغم تسلل أعضاء الوفد خلسة مستعملين بطاقات دخول لأشخاص آخرين وادعائهم أن لديهم دعوات لحضور جلسة افتتاح القمة، إلا أن قوات الأمن المسؤولة عن القمة اكتشفتهم وقامت بطردهم وإجبارهم على الخروج من القاعة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency