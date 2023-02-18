محافظة حماة تتسلم مساعدات إغاثية مقدمة من روسيا الاتحادية للمتضررين جراء الزلزال

حماة-سانا

استلمت محافظة حماة اليوم مساعدات إغاثية مقدمة من روسيا الاتحادية للمتضررين جراء الزلزال في المحافظة.

وأوضح عثمان أوسمايوف معاون مفتي الشيشان وممثل صندوق الشهيد أحمد حاج قاديروف بتصريح لمراسل سانا أن المساعدات تتضمن مواد إغاثية لدعم المتضررين من الزلزال في مدينة حماة وريفها، وللتخفيف من معاناتهم.

بدوره بين مدير غرفة العمليات للاستجابة الطارئة للزلازل في حماة محمد أبو جدعان بتصريح مماثل أن المساعدات تشمل مواد إغاثية متنوعة كالبطانيات والأغطية الصوفية والوسائد والألبسة، مشيراً إلى أنه تم اليوم توزيع المساعدات الروسية على 3 مراكز إيواء للمتضررين في معهد الصم والبكم، ومركز الأنشطة الشبابية، ومدرسة يحيى فرجي في مدينة حماة، على أن يتم غداً توزيع باقي المساعدات على 6 مراكز إيواء أخرى في منطقتي السقيلبية وسلحب بريف المحافظة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency