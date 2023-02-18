فريق الشرطة للفروسية يحرز المركز الثالث ببطولة باكستان الدولية لالتقاط الأوتاد

إسلام أباد-سانا

أحرز فريق الشرطة للفروسية المركز الثالث ببطولة باكستان الدولية لالتقاط الأوتاد، التي أقيمت بمشاركة ثلاثين فارساً وفارسة من إيران وبيلاروسيا والأردن وباكستان وليبيا، إضافة إلى سورية.

وتمكن فرسان فريق الشرطة من نيل المركز الثالث بإحرازهم 16 ميدالية متنوعة في مسابقات البطولة وعددها ثمان.

وعلى هامش البطولة شارك الفارس المقدم محمود المصري بدورة الحكام الدولية وحل أولاً في الترتيب العام للدورة ونال الشارة الذهبية في التحكيم الدولي درجة أولى.

وفي تصريح لـ سانا قال الفارس المقدم محمود المصري رئيس نادي الشرطة للفروسية: “إن المنافسة كانت قوية بين ثلاثين فارسا وفارسة وقد امتدت لثلاثة أيام، حيث تنافس فيها الفرسان في ثماني مسابقات وهي فردي الرمح وفريق الرمح وفردي السيف وفريق السيف وزوجي السيف والرمح وحلقتين ووتد وليمونتين ووتد والتتابع في الرمح والسيف، مضيفاً: إن فرساننا قدموا أداء لافتاً كعادتهم وحازوا تقدير وإعجاب الجميع”.

وبين المصري أن دورة الحكام كانت فرصة للاطلاع على أساليب التحكيم الدولية ولاكتساب مهارات تحكيمية جديدة، مشيراً إلى أنه كان نال الشارة الفضية في التحكيم كحكم دولي من الدرجة الثانية في الأردن عام 2019.

مثل فريق الشرطة بهذه البطولة الفارس أحمد المصري والفارس حيدر بلول والفارس محمد فارس بقيادة الفارس المقدم محمود المصري.

محمد الرحيل