خيرسون: نظام كييف يعمل على تشويه سمعة الجيش الروسي

موسكو-سانا

حذر رئيس الإدارة الروسية لمنطقة سنيغيريفكا بمقاطعة خيرسون يوري بارباشوف من مخططات للنظام الأوكراني لتشويه سمعة القوات الروسية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن بارباشوف قوله: إن نظام كييف يخطط لاستفزاز في المنطقة التي يسيطر عليها باستخدام المدنيين الذين قتلوا في القصف الأوكراني على أساس أنهم ضحايا القوات الروسية، موضحاً أن حديث المدعي الإقليمي لمقاطعة نيكولاييف في مقابلة صحفية عن إخراج 27 جثة لمدنيين وزعمه أنهم قتلوا أثناء سيطرة الجيش الروسي على المدينة، هو مجرد تمهيد لهذا الاستفزاز.

وأكد بارباشوف أن “القوات الأوكرانية قتلت عمدا سكان سنيغيريفكا، وهي الآن تحاول تصوير ضحايا هجماتها على أساس أنهم ضحايا الجيش الروسي، مضيفاً: إنه يعلن رسمياً أن جميع الأشخاص الذين تم اعتقالهم هناك في وقت سابق من قبل القوات الروسية للاشتباه في تعاونهم مع القوات الأوكرانية، تم التحقيق معهم، ثم إطلاق سراحهم دون أن يصابوا بأذى، وهو أمر تدركه السلطات الأوكرانية والسكان المحليون”.