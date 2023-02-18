الصين تدعو أمريكا والغرب للتفاوض مع روسيا وإنشاء هيكل أمني بالتعاون معها

واشنطن-سانا

دعت الصين اليوم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي “الناتو” للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع روسيا ومناقشة بناء هيكل أمني متوازن بالتعاون معها.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جون قوله خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: “إنه يجب على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والناتو الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع روسيا بهدف إجراء حوار شامل ومتعمق على أساس مبادئ عدم قابلية الأمن للتجزئة”، مؤكدا ضرورة مناقشة كيفية إقامة بنية متوازنة وفعالة ومستدامة.

كما دعا تشانغ روسيا وأوكرانيا مرة أخرى لوقف إطلاق النار وبدء محادثات السلام في أقرب وقت ممكن.

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