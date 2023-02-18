استئناف الدوام في مدارس حماة اعتباراً من الأحد القادم

حماة-سانا

أعلنت مديرية التربية بحماة عودة المدارس الجاهزة كافة للدوام اعتباراً من الأحد القادم، وذلك بناء على تقرير فريق الطوارئ المشكل في المديرية لحصر أضرار الزلزال وحرصاً على متابعة العملية التربوية والتعليمية.

وذكرت المديرية في بيان لها اليوم تلقت سانا نسخة منه أنه تستأنف العملية التربوية والتعليمية في مدارس محافظة حماه اعتبارا من الأحد القادم، حيث تعود المدارس الجاهزة كافة للدوام والتي تم تحديدها من قبل مشرفي المجمعات التربوية والمناطق التعليمية ويحدد مشرف المجمع التربوي المدارس البديلة للمدارس المتضررة بشكل كبير وفق تقرير لجنة الطوارئ، ريثما يتم تأهيلها بشكل جيد لاستقبال المتعلمين.

وبينت المديرية أن مشرف المجمع التربوي يحدد أيضا المدارس البديلة للمدارس التي اتخذت مراكز إيواء للمهجرين بفعل الزلزال بالتنسيق مع دوائر الجاهزية والتخطيط والدائرة التعليمية المختصة.

وأشارت المديرية إلى أن فريق الدعم في حالة الطوارئ المشكل في المديرية من دوائر الجاهزية والبحوث والصحة المدرسية يقوم بتقديم الدعم النفسي والإرشادات الصحية والتوعية من مخاطر الزلزال للطلاب والتلاميذ من خلال برنامج محدد لهذا الفريق بالتنسيق مع إدارات المدارس.

ولفتت المديرية إلى أن دائرة التوجيه والمناهج في المديرية تشرف على تعويض الفاقد التعليمي وذلك وفق برنامج تضعه كل مدرسة بالتنسيق مع الكوادر التعليمية فيها وبإشراف الموجه المشرف على المدرسة على أن توافى دائرة التوجيه والمناهج بالخطط الموضوعة لهذه الغاية وتقدم مقترح الثناءات والشكر للمدارس المتميزة وللموجه المشرف عليها.

وأوضحت المديرية أن كل مدير مساعد يشرف مع فريق عمله على العملية التربوية والتعليمية في المدارس التابعة له، مبينة ضرورة إعلام دائرة الجاهزية عن أي حالة طارئة في أي مدرسة فور حدوثها.

وذكرت المديرية أن دائرة الأبنية المدرسية تستمر في إجراءات الصيانة اللازمة للأبنية المدرسية المتضررة بأضرار خفيفة واستقبال طلبات الصيانة لمدارس المحافظة عن طريق المجمعات التربوية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency