قيادة شرطة محافظة حلب تبدأ إزالة الأنقاض عن 57 آلية في مرآب المرور

حلب-سانا

بدأت قيادة شرطة محافظة حلب إزالة الأنقاض عن 57 آلية في مرآب فرع المرور بمركز الانطلاق القديم بالمدينة جراء انهيار أسقف المظلات الإسمنتية عليها إثر الزلزال.

وبين اللواء ديب مرعي ديب قائد شرطة المحافظة في تصريح لمراسل سانا أن الآليات المدمرة تضم 53 دراجة مرور نارية و4 سيارات عائدة لفرع المرور، حيث تحطمت جميعها، منوهاً بأن كوادر قيادة الشرطة الذين ساهموا في عمليات إنقاذ المواطنين وإسعاف الجرحى وترحيل الأنقاض يعملون اليوم على ترتيب البيت الداخلي لسلك الشرطة من خلال رفع الأنقاض والكشف على الآليات المتضررة وبقية الأقسام الشرطية لإحصاء الأضرار والعمل على إعادة ترميمها.

قصي رزوق

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