سباهان أصفهان الإيراني يفوز على زينيت الروسي بثنائية في مبارة ودية

طهران-سانا

فاز فريق سباهان أصفهان الإيراني على ضيفه زينيت بطرسبورغ الروسي بهدفين دون مقابل في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم على ملعب نقش جهان في محافظة أصفهان وسط البلاد.

سجل هدفي فريق سباهان أصفهان كل من اللاعبين محمد غرباني ومحمد دنجشار في الدقيقتين 4 و45 على الترتيب.

ويتصدر فريق زينيت بطرسبورغ ترتيب الدوري الروسي الممتاز برصيد 42 نقطة بفارق 6 نقاط أمام سبارتاك موسكو، ويليهما نادي روستوف في المرتبة الثالثة برصيد 35 نقطة، في حين يتصدر نادي سباهان أصفهان صدارة الدوري الإيراني الممتاز برصيد 42 نقطة متقدماً بفارق ثلاث نقاط على وصيفه برسيبوليس، ويليهما فريق استقلال طهران في المركز الثالث برصيد 39 نقطة.

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