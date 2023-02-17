الخارجية الروسية تستدعي السفير الهولندي رفضاً لاتهامات بلاده بقضية الطائرة الماليزية

موسكو-سانا

استدعت وزارة الخارجية الروسية السفير الهولندي في موسكو، على خلفية محاولات سلطات بلاده تحميل روسيا مسؤولية تحطم طائرة ركاب ماليزية في دونباس عام 2014.

وجاء في بيان الخارجية الروسية اليوم: “تم استدعاء السفير الهولندي في موسكو هيلس أرنو بيشور بلو إلى مقر الوزارة للمطالبة بوقف المحاولات التي تبذلها السلطات الهولندية لتحميل الاتحاد الروسي بشكل غير معقول مسؤولية تحطم طائرة الخطوط الجوية الماليزية (ام اتش 17) في دونباس في الـ 17 من تموز 2014″، مشيراً إلى الطبيعة المسيسة لعمل مجموعة التحقيق المشتركة برئاسة مكتب المدعي العام الهولندي.

ولفتت الوزارة إلى أن البيان الخاص بتعليق التحقيق يشكل دليلاً آخر على أنه استنفد الحجج لدعم موقفه الاتهامي أحادي الجانب، موضحة أنه تم التأكيد أن الجانب الروسي لا يعترف بنتائج التحقيق غير الكاملة والمقتطع منها.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إبلاغ السفير الهولندي بالاعتراض على ممارسة سلطات بلاده لعرقلة عمل السفارة الروسية وأداء مهامها المباشرة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالعمل مع المؤسسات العامة والتاريخية والنصب التذكارية وغيرها، إضافة إلى موقف بلاده من منح التأشيرات والمطالبة بالتخلي عن لغة الإنذارات النهائية والعودة إلى مناقشة بناءة حول القضايا الخلافية الحالية.

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