الصين تدعو الولايات المتحدة لاتخاذ إجراءات فعالة لحماية حق عيش مواطنيها والوافدين الأجانب

بكين-سانا

انتقدت الصين اليوم السياسة الأمريكية في مجال حمل السلاح، مؤكدة أن مشكلة العنف المتعلق باستخدام الأسلحة النارية مرض مميت للمجتمع الأمريكي.

ونقلت وكالة نوفوستي عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين قوله تعليقاً على حادث إطلاق النار في جامعة ميشيغان والذي أسفر عن إصابة طالبين صينيين بجروح: “إن مشكلة العنف المتعلقة باستخدام الأسلحة النارية مرض مميت يصعب علاجه، ويخيم على المجتمع الأمريكي” مضيفاً: إن “عدداً من الساسة الأمريكيين كانوا يتجاهلون خلال سنوات طويلة حق شعبهم في العيش”.

وأشار وانغ إلى أن الأمريكيين لا يزالون يناقشون هذه المشكلة لكنهم لا يفعلون شيئاً على الرغم من اشتدادها وهم بدلاً من حلها يقومون بالتعليق عليها، ويوجهون انتقادات بانتهاك حقوق الإنسان إلى دول أخرى.

ودعا وانغ الجانب الأمريكي إلى مواجهة مشاكله الخاصة، واتخاذ إجراءات فعالة وعمل شيء حقيقي لحماية حق شعبه والمواطنين الأجانب بالعيش.

وكان ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب خمسة آخرون في إطلاق نار بجامعة ميشيغان الأمريكية في الـ 14 من الشهر الجاري.

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