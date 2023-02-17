توزيع مساعدات روسية في عدة قرى بريف جبلة

اللاذقية-سانا

وزعت مجموعة من الشباب الروسي مساعدات غذائية وطبية ومستلزمات للعناية الشخصية على الأهالي في قرى تل حويري وكنكار وبجرنة والبويتات والربوة بريف جبلة في محافظة اللاذقية.

وأوضحت مديرة مركز “أفانغارد” التعليمي والمنهجي للتربية العسكرية الوطنية للشباب داريا بوريسوفا في تصريح لمراسلة سانا أنه تم توزيع سبعة أطنان من المساعدات تم جمعها من قبل عدة منظمات عامة، منها الجمعية التطوعية لمساعدة الجيش والطيران والبحرية الروسية، ومؤسسة إليزابيث جلينكا الخيرية التي أسستها “دكتور ليزا”، ووكالة أنباء روسيا سيغودنيا، إضافة إلى مساهمات من سكان موسكو ومنطقة موسكو الذين توافدوا إلى نقطة التجميع التي تقيمها السفارة السورية في روسيا.

ووجه سمير يوسف رئيس بلدية تل حويري الشكر لروسيا والشعب الروسي الصديق على الدعم المستمر لسورية، فيما بينت الدكتورة لينا محمود رئيسة مركز تل حويري الصحي أنه تم استلام مساعدات طبية تشمل أدوية ومعقمات ومواد الإسعافات الأولية ما يسهم في تحسين الخدمات الصحية التي يوفرها المركز لأبناء المنطقة.

رشا رسلان

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