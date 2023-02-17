برلماني روسي: أي هجوم على شبه جزيرة القرم سيقابل برد ساحق

موسكو-سانا

حذر عضو مجلس الدوما الروسي عن منطقة شبه جزيرة القرم ليونيد إيفليف من أن أي محاولة للهجوم على شبه الجزيرة من قبل القوات الأوكرانية، وبدفع من الولايات المتحدة سيقابل برد ساحق.

وكانت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أوروبا فيكتوريا نولاند اعتبرت أن منشآت روسيا العسكرية في القرم “أهداف مشروعة” للقوات الأوكرانية وواشنطن تدعمها في ذلك.

ونقلت وكالة نوفوستي عن إيفليف قوله: “إن شبه جزيرة القرم محصنة بشكل تام من الأرض والجو والبحر، وأي محاولة لشن ضربات على أهداف عسكرية أو مدنية فيها ستلقى رداً ساحقاً من قبلنا، ويجب أن يكون شعب القرم واثقاً من ذلك تماماً”.

وأضاف إيفليف: “من الغريب سماع كلمات وخطابات عن الشرعية الدولية من الولايات المتحدة التي خرقت وانتهكت كل الأعراف الدولية بسياساتها الهمجية”.

وكانت السفارة الروسية في واشنطن أكدت في تعليق على تصريحات نولاند أن “المحاولات الأمريكية لاستخدام الأوكرانيين لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا محكوم عليها بالفشل.. ويجب ألا يساور أحد الشك في أن روسيا لن تتوانى عن حماية مواطنيها وأراضيها”.

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