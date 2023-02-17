وصول سفينة إلى مرفأ بيروت محملة بمساعدات من إيطاليا والاتحاد الأوروبي لمتضرري الزلزال في سورية

دمشق-سانا

وصلت إلى مرفأ بيروت اليوم باخرة إيطالية، تحمل مساعدات من إيطاليا والاتحاد الأوروبي لمتضرري الزلزال الذي تعرضت له سورية في الـ 6 من شباط الجاري.

وبين الهلال الأحمر العربي السوري في منشور على صفحته الرسمية في الفيسبوك أنه سينقل حمولة السفينة الصليب الأحمر اللبناني ليسلمها عبر الحدود للهلال الأحمر السوري، بحضور القائم بأعمال السفارة الإيطالية ماسيميليانو دانتونو ومدير مكتب المديرية العامة للحماية المدنية الأوروبية وعمليات المساعدة الإنسانية في سورية لويجي باندولفي.

وكانت وصلت إلى مطار بيروت الدولي في الـ 11 من شباط الجاري طائرة عسكرية إيطالية، تحمل مساعدات طبية لمتضرري الزلزال في سورية.

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