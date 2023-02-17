ماهي مراحل خطة وزارة التربية للاستجابة لتداعيات الزلزال بشأن الصحة النفسية للطلاب؟

دمشق-سانا

تواصل وزارة التربية العمل على تنفيذ خطة الاستجابة لتداعيات الزلزال، بما يخص الصحة النفسية للتلاميذ والطلاب بمختلف المحافظات خاصة المنكوبة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها تلقت سانا نسخة منه اليوم أن الاستجابة موزعة على ثلاث مراحل “استجابة طارئة وسريعة ومستمرة”، حيث تضمنت الاستجابة الطارئة في الأيام الأولى بعد كارثة الزلزال تشكيل فرق إسعاف في المحافظات والقيام بجولات تفقدية إلى المدارس، التي تم تخصيصها كمراكز إيواء في المحافظات، لمساعدة المتضررين إضافة إلى المساهمة بتقديم خدمات طبية تتضمن فحصاً طبياً شاملاً وأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة وخدمات صحة نفسية أولية.

أما الاستجابة السريعة وفق الوزارة فبدأت منذ اليوم السابع بعد كارثة الزلزال، وتركز على مواضيع الصحة النفسية في الكوارث والأزمات عبر كوادر مدربة، تقدم خدمات الرعاية الصحية النفسية في المحافظات المتضررة والمحافظات المجاورة لها، والتي استقبلت بعض العائلات المتضررة إلى جانب تنفيذ ورشات تدريب لتعزيز دور الإعلام التربوي في التوعية الصحية النفسية.

وأشارت الوزارة إلى أن مرحلة الاستجابة المستمرة ستبدأ في الـ 19 من الشهر الجاري لمدة 30 يوماً، حيث تم تحديد الرسائل الصحية النفسية المطلوب إيصالها لعموم المتضررين من الزلزال، من خلال التثقيف الصحي النفسي وتقديم الخدمات الصحية النفسية والاجتماعية للتلاميذ والطلاب في المدارس وللعاملين في القطاع التربوي، ورصد الحالات التي هي بحاجة إلى تداخلات وتقديم العلاجات الدوائية والنفسية من قبل الأطباء المختصين بالتعاون مع المرشدين النفسيين.

كما تشمل الاستجابة المستمرة جمع البيانات ورصد الحالات في مراكز الإيواء والمدارس، وتقديم تقرير حول ذلك إلى مديرية الصحة المدرسية في وزارة التربية ليتم بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية معالجة الحالات الضرورية بشكل فوري.

ودعت الوزارة إلى ضرورة توحيد خدمات الصحة النفسية المقدمة في المدارس سواء من قبلها أو من باقي الوزارات والجهات المعنية الأخرى من خلال التنسيق مع مديرية الصحة المدرسية، والبدء بحملة إعلامية واسعة من خلال الفريق الإعلامي التربوي المدرب على تقديم رسائل صحيحة، تظهر صورة واضحة عن هذه الكارثة وتحقق وعيا مجتمعيا تجاهها.

بشرى برهوم

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