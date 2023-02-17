قوات الاحتلال تعتقل خمسة فلسطينيين في الخليل وجنين

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم خمسة فلسطينيين في مدينتي الخليل وجنين بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت أمر شمال الخليل، وداهمت منازل الفلسطينيين وعبثت بمحتوياتها واعتقلت فلسطينيين اثنين، فيما اعتقلت ثلاثة آخرين أثناء مرورهما قرب أحد حواجزها في مخيم جنين.

وفى السياق اقتحمت قوات الاحتلال بلدة صانور جنوب جنين، وداهمت منازل الفلسطينيين، وكثفت من تواجدها في محيط قرية الجلمة شمال المدينة.

وأصيب عدد من الفلسطينيين مساء أمس جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم قرب الخليل بالضفة الغربية.

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