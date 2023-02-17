الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة مسيرة أوكرانية في مدينة سيفاستوبول

موسكو-سانا

أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول في جمهورية القرم الروسية ميخائيل رازفوجايف اليوم عن إسقاط الدفاعات الجوية طائرة مسيرة أوكرانية بالقرب من محطة بالاكلافا لتوليد الكهرباء في المدينة.

ونقلت وكالة نوفوستي عن رازفوجايف قوله: إن “الأوكرانيين لم يتخلوا عن محاولاتهم ضرب منشآت مهمة في سيفاستوبول، وفي صباح اليوم تمكنت قواتنا للدفاع الجوي من إسقاط طائرة مسيرة بالقرب من محطة بالاكلافا الحرارية لتوليد الطاقة”، مشيراً إلى أن المحطة لم تتعرض لأي ضرر وهي تعمل بشكل اعتيادي ولم تقع أي إصابات.

وكانت الدفاعات الجوية الروسية أسقطت أمس مسيرتين أوكرانيتين فوق البحر وعدة مسيرات أخرى فوق أراضي جمهورية القرم.

يذكر أنه منذ تموز الماضي تحاول الطائرات المسيرة الأوكرانية بشكل دوري مهاجمة مدينة سيفاستوبول كونها القاعدة البحرية العسكرية الرئيسية لأسطول البحر الأسود الروسي، بالإضافة إلى منشآت أخرى في شبه الجزيرة.

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