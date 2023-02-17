بحث سبل تنظيم جهود العمل الإغاثي في حلب

حلب-سانا

بحثت اللجنة الإغاثية الفرعية في محافظة حلب مع المنظمات الأممية والدولية سبل تنظيم الجهود والموارد الموجودة لدى كل جهة، ما ينعكس بأفضل النتائج لتصويب العمل لتلبية احتياجات متضرري الزلزال ويتيح الانتقال بخطة الإغاثة إلى مستوى متقدم.

وأشارت الأمانة السورية للتنمية في منشور على صفحتها في الفيس بوك أن اللجنة بينت أن خطة التحرك الأولي للإغاثة انصبت في البداية على إنقاذ المفقودين تحت الأنقاض وانتشال الضحايا منهم، وكان من الضروري تأمين مراكز للوافدين وإحداث غرفة عمليات تعتمد على البيانات الرقمية لتنظم مختلف العمليات الإغاثية، ووضع خطط الاستجابة وفق المستوى العاجل والمتوسط والطويل الاستراتيجي.

وأكدت أنه تم في ختام الاجتماع التوافق على الآلية التي تنظم العلاقة اللحظية بين غرفة عمليات الإغاثة في حلب والمنظمات الدولية الأممية، ما يسهم في التخطيط المشترك للاستجابة لكارثة الزلزال واستثمار التمويل المتاح لديها بالشكل الأمثل، وإسهام كل منظمة في تلبية احتياجاتها وفق اختصاصات عملها سواء صحي أو تعليمي أو إغاثي أو غذائي.

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