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إجراءات جديدة في محافظة اللاذقية لهدم المباني الآيلة للسقوط جراء الزلزال

2023-02-16

اللاذقية-سانا

أقرت محافظة اللاذقية الإجراءات الواجب اتباعها لهدم المباني المتضررة والآيلة للسقوط جراء الزلزال، مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات السلامة العامة للجوار وممتلكات المواطنين فيها.

وتم إقرار هذه الإجراءات خلال اجتماع عقد اليوم لهذه الغاية في المحافظة برئاسة محافظ اللاذقية المهندس عامر هلال، الذي طلب إجراء دراسة فنية للمباني ومحيطها وأخذ عينات من المباني المهدمة والآيلة للسقوط للتحقيق في أسباب الأضرار، ومنح مهلة لأصحاب الأبنية المتصدعة التي تحتاج إلى تدعيم مع تقديم تسهيلات لهم.

وأكد المجتمعون إخلاء موجودات البناء على مسؤولية أصحابها، فيما تتولى الوحدة الإدارية أعمال الهدم بالتنسيق مع شركات متخصصة أو توفير احتياجاتها من الآليات، والطلب بدراسة الأنقاض من قبل مختصين في جامعة تشرين وحماية الموجودات تحتها وتسليمها لأصحابها أصولا بموافقة القضاء.

وذكر رئيس مجلس المحافظة المهندس تيسير حبيب في تصريح لمراسل سانا أن هذه الإجراءات تتعلق بكيفية التعامل مع الأبنية المتصدعة، وترحيل الأنقاض لتسهيل حركة المرور أمام مواقع الأبنية المنهارة، وضمان حقوق أصحاب الملك في هذه المواقع عبر تجهيز موقع تنقل الأنقاض إليه، وترقيم وتوصيف أنقاض كل عقار ووضعها في أماكن محددة وحراستها، حتى يتمكن أصحابها من التعرف على مقتنيات هذه الأنقاض.

وبالنسبة للأبنية المتصدعة، أوضح حبيب أن هناك توجهاً باستصدار قرارات هدم من قبل الوحدات الإدارية المعنية، وخاصة تلك التي تشكل خطراً على السلامة العامة وتطبيق بلاغات رئاسة مجلس الوزراء بهذا الخصوص، وخاصة في مناطق المخالفات، أما الأبنية التي يمكن تدعيمها فسيبلغ أصحابها بتنفيذ التدعيم خلال مهلة محددة، أو ستتولى الوحدات الإدارية إجراء عملية التدعيم، حرصاً على حياة المواطنين وسلامة الأبنية المجاورة.

حضر الاجتماع النائب العام القاضي أسد محرز وقائد الشرطة اللواء عبدو كرم.

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