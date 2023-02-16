المؤسسات السياحية في طرطوس تسير 6 سيارات لإغاثة متضرري الزلزال

طرطوس-سانا

سيرت الفعاليات السياحية في محافظة طرطوس 6 سيارات محملة بمواد غذائية ومنظفات ومستلزمات صحية للأطفال، إلى متضرري الزلزال في اللاذقية وجبلة.

ولفت مدير السياحة بالمحافظة بسام عباس في تصريح لـ سانا إلى أن السيارات المحملة بـ 600 سلة غذائية ومنظفات، هي الدفعة الثانية للمتضررين المقدمة من القطاع السياحي في المحافظة، مبيناً أن جميع المنشآت السياحية بطرطوس وضعت نفسها تحت تصرف الجهات المعنية ولجنة الإغاثة الفرعية، لتقديم ما يلزم لاستضافة المتضررين وتأمين نقلهم من المحافظات المنكوبة إلى مناطقهم وخصوصاً طلاب الجامعات.

وأشار مدير السياحة إلى تقديم ما يزيد على 7000 وجبة غذائية، وأكثر من 1200 سلة غذائية من الفعاليات السياحية بالمحافظة للمتضررين، موضحاً أن دور المديرية تمثل بالإشراف والتنظيم للعمل الإغاثي بالتنسيق مع لجنة الإغاثة والمعنيين لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.

بدورهم أكد عدد من أصحاب الفعاليات المشاركين بالمبادرة أهمية التكافل المجتمعي الذي تتميز به سورية، كما ذكر علي كتوم الذي اعتبر أن هذه المبادرة تنطلق من الواجب الوطني من خلال تقديم المواد الأساسية كالأغذية والمواد الصحية والأدوية، لتكون المرحلة القادمة مرحلة الدعم المادي على نحو أكبر.

وأشار سامي عيسى إلى أن القطاع السياحي مشارك أساسي في مختلف الأعمال المجتمعية، وخصوصاً في مرحلة الكوارث والأزمات، حتى نعطي الصورة الحقيقية للشعب السوري.

فاطمة حسين

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