إصابة عدد من الفلسطينيين باعتداء للاحتلال شمال الخليل

القدس المحتلة-سانا

أصيب عدد من الفلسطينيين مساء اليوم، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم قرب الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال أغلقت البوابة الحديدية المقامة على المدخل الرئيسي لبلدة بيت أمر شمال الخليل، واعتدت بإطلاق قنابل الغاز السام على جنازة، ما أسفر عن إصابة عدد من المشيعين بحالات اختناق.

وأصيب عشرات الفلسطينيين أول أمس بحالات اختناق، جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم في مخيم شعفاط شمال شرق مدينة القدس المحتلة.

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