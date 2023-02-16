الحملة (القومية العربية الناصرية) في لبنان تسير قافلة إغاثية إلى حلب

بيروت-سانا

نظمت الحملة القومية العربية الناصرية التي تضم كلاً من حركة الناصريين المستقلين- المرابطون، والتنظيم الشعبي الناصري، والمؤتمر الشعبي اللبناني، جمعية الهلال الوطني، والإسعاف الشعبي، وفوج الإنقاذ الشعبي، حملة إغاثية، تلبية لنداء الواجب الإنساني تجاه أهلنا في سورية، انطلقت من بيروت باتجاه حلب.

كان في استقبال الحملة في قاعة الشرف في معبر جديدة يابوس باسم سودان عضو مجلس الشعب، حيث تحدث العميد مصطفى حمدان باسم الحملة، مؤكداً أن ما يواسي هذه المأساة هو التحرك العربي من محيطه إلى خليجه العربي، والذين يدركون أن سورية كانت وستبقى الركن الأساسي لأي حراك عربي.

واعتبر حمدان أن سورية في القلب، والدليل هذه العاطفة الجياشة تجاه أهلنا السوريين، جراء هذه المأساة الحاصلة فيها.

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