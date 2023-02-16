الأندية والصالات الرياضية بحلب تحتضن العديد من متضرري الزلزال

حلب-سانا

احتضنت أندية حلب وصالاتها الرياضية آلاف المتضررين جراء الزلزال الذي ضرب سورية، بعد أن تم تجهيزها بما يلزم لتأمين إقامتهم.

وقال رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي بحلب مازن بيرم في تصريح ل”سانا”: إنه تم استقبال المتضررين في المدينة الرياضية بحلب وصالاتها وأندية الاتحاد أهلي حلب والحرية والجلاء واليرموك ومنشأة الباسل الرياضية، وشهدت الأيام الماضية تدفق المساعدات الإغاثية بشكل كبير في إطار الاستجابة لمطالب العائلات التي باتت بلا مأوى، فضلاً عن الخدمات المقدمة من كل الجمعيات الإغاثية والمبادرات الأهلية، ما ترك حالة من الطمأنينة لدى الأهالي.

وأشار بيرم إلى أنه تم إنشاء نقاط الطبية ومشاف ميدانية ومطابخ إطعام في مدينة الحمدانية الرياضية، بالتعاون مع بعض الجمعيات المحلية والمنظمات العربية والدولية.

بدوره أوضح مدير صالة الحمدانية لكرة السلة عبد الله مروح أن عدد المواطنين الذين تم استقبالهم في الصالة الرئيسية لكرة السلة حتى الآن بلغ نحو5200 مواطن، ويجري حاليا اتخاذ الإجراءات استعدادا لاستيعاب المزيد من المتضررين، إضافة إلى تخصيص ساحة في المدينة الرياضية من أجل استقبال قوافل المساعدات الإغاثية.

وبين مروح أنه يتم تقديم كل الاحتياجات اللازمة للموجودين في مركز الإيواء بالمدينة الرياضية بالتنسيق مع غرفة صناعة حلب والمبادرات الخيرية.

سامر خزمة

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