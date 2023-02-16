لدعم الطلاب المتأثرين بالأزمات… اتفاقية تعاون بين التربية ومنظمة انترسوس الإيطالية

دمشق-سانا

وقعت وزارة التربية اليوم مذكرة تفاهم مع منظمة “انترسوس” الإيطالية، تهدف إلى تحديد الإطار العام التقني والقانوي لبرامج وأنشطة التعاون في قطاع التعليم بين الجانبين، وتنفيذ مشاريع تلبي احتياجات السكان في المناطق الأكثر احتياجاً خلال الأزمات.

وتركز بنود الاتفاقية التي وقعها عن الوزارة مدير التخطيط والتعاون الدولي غسان شغري وعن المنظمة رئيس البعثة في سورية بيترو كابوروسو بحضور وزير التربية الدكتور درام طباع على تقديم الدعم في مجال صيانة وإعادة تأهيل المدراس، وتجهيزاتها وتقديم الحقائب المدرسية والقرطاسية للطلاب، ودعم عمل مديريات الصحة المدرسية لجهة تأمين المستلزمات، وبناء قدرات الكوادر وإقامة دورات تدريبية للطلاب والكوادر التعليمية.

وتضمنت الاتفاقية أيضاً تنفيذ فصول تعويضية للطلاب المتأثرين بالأزمات والمتسربين من التعليم، ودعم برامج التعليم الذاتي لغير الملتحقين بالمدارس، فضلاً عن القيام بحملات التوعية الصحية ودعم اليافعين للانخراط في التدريب المهني المنفذ ضمن مدارس الوزارة، وتقديم الدعم النفسي الاجتماعي للأطفال والشباب والكادر التربوي المتأثرين بالأزمات، وفقاً لشروط ومعايير الوزارة بالتنسيق مع فرق العمل في قطاع التعليم.

بشرى برهوم

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