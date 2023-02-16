دعماً لمتضرري الزلزال… التربية تتسلم تبرعاً نقدياً وعينياً من بعض مدارس دمشق والقنيطرة

دمشق-سانا

تسلمت وزارة التربية اليوم أكثر من 16 مليون ليرة سورية، مقدمة من إدارات وطلاب عدد من المدارس الحكومية والخاصة في القنيطرة ودمشق دعماً للمتضررين من الزلزال.

وتوزع مبلغ التبرعات المقدمة بين 5 ملايين و11 ألف ليرة سورية من مدارس مديرية تربية القنيطرة و11 مليوناً و200 ألف ليرة سورية من مدرسة سوا بدمشق، إضافة إلى تبرعات عينية شملت مواد تعقيم وأدوية وألبسة شتوية مقدمة من المدارس المذكورة ومدرسة سامي الدروبي بدمشق.

وأشار وزير التربية الدكتور دارم طباع إلى أن تقديم هذه التبرعات صورة عن تضافر الجهود المجتمعية والتربوية في دعم متضرري الزلزال، مثمناً مبادرات الطلاب والأطر التدريسية التي تعكس أهمية المناهج التربوية ودورها في تكريس العمل التعاوني والتطوعي وقيم التعاطف والمحبة التي يغرسها المعلم في نفوس طلابه.

وأوضح مدير تربية القنيطرة عماد أسعد أن هذه المبادرات تسهم بتشجيع الطلاب على فكرة التطوع والعطاء، بينما لفتت مديرة مدرسة سوا بدمشق هديل الأسمر إلى أن الطلاب بادروا بتنظيم حملة تطوعية لجمع التبرعات للوقوف إلى جانب المتضررين من الزلزال لتأمين احتياجاتهم الإغاثية.

بشرى برهوم

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