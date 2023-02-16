وقفة تضامنية في الأردن للمطالبة بدعم متضرري الزلزال ورفع الحصار الغربي عن سورية

عمان-سانا

نظمت فعاليات وشخصيات سياسية وإعلامية أردنية اليوم وقفة تضامنية، لدعم ومساندة سورية لتجاوز آثار الزلزال، والمطالبة برفع إجراءات الحصار الغربي الجائر المفروضة على الشعب السوري.

وشارك في الوقفة التي تمت بدعوة من ملتقى النهضة العربي الثقافي في منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية “أرض” أمام مبنى السفارة السورية في عمان عشرات الأردنيين من مختلف الانتماءات السياسية والحزبية ووسائل الإعلام.

وأعرب المشاركون عن تضامنهم مع سورية وشعبها في هذه المحنة، مقدمين التعازي الحارة بضحايا الزلزال، ومتمنين الشفاء العاجل للجرحى.

كما طالب المشاركون في الوقفة التضامنية بإفساح المجال لتقديم المساعدات الإنسانية لضحايا الزلزال، ولتخفيف المعاناة عن الشعب السوري ورفع الإجراءات الأحادية القسرية والحصار الغربي الجائر المفروض على سورية وشعبها.

وأكد رئيس ملتقى النهضة العربي الثقافي الإعلامي باسل الطراونة ضرورة الوقوف مع الشعب السوري لتجاوز آثار هذه المحنة، مطالباً المجتمع الدولي بعدم تسييسها وتقديم أقصى درجات الإغاثة والخدمات الطارئة للمناطق المنكوبة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency