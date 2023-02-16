إطلاق تجريبي لمنصة إلكترونية بهدف تنمية الوحدات الإدارية في حمص

حمص-سانا

أطلقت محافظة حمص اليوم بشكل تجريبي منصة إلكترونية للوحدات الإدارية، بهدف تنميتها وتحديد السياسات الاستراتيجية للنمو والتخطيط للمشاريع المطلوب إنجازها بالمحافظة.

وأشار محافظ حمص المهندس نمير مخلوف خلال اجتماع مع رؤساء الوحدات الإدارية ومديري الجهات المعنية إلى أن المنصة الإلكترونية تتضمن بيانات الوحدات الإدارية بكل مكوناتها ومؤشراتها الاجتماعية والاقتصادية والتنظيمية في مرحلة تجريبية، ليصار إلى الأخذ بكل المقترحات والأفكار التي يتم طرحها من قبل رؤساء الوحدات الإدارية بشكل خطي، وليصار إلى تعديل بعض بنودها وإطلاقها بشكل فعلي بداية نيسان القادم.

وأوضحت مديرة المعلوماتية بالمحافظة المهندسة سوسن الشعار في تصريح لمراسلة سانا أن إطلاق المنصة هو مشروع رائد على مستوى المحافظات، حيث تتضمن خارطة عمل إلكترونية لتنمية الوحدات الإدارية تجمع في قاعدة بيانات واحدة كل البيانات التشغيلية والمعيارية القابلة للقياس والمؤشرات الإحصائية عن كافة الخدمات المقدمة بالوحدات الإدارية، مبينة أنه تم التحضير لهذه المنصة منذ نحو عام بعد التواصل والتعاون مع عدد من الجهات المعنية، ودراسة كل التقارير والبيانات التي تطلبها الوزارة من الوحدات الإدارية والمحافظة.

ويوجد حالياً 135 وحدة إدارية في محافظة حمص يتبع لها 994 تجمعاً سكانياً.

تمام الحسن

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