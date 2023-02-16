النمسا تقدم مساعدات إنسانية بقيمة 3 ملايين يورو للمتضررين من الزلزال في سورية وتركيا

فيينا-سانا

أعلنت الحكومة النمساوية تقديم 3 ملايين يورو من صندوق الكوارث الخارجي التابع لوزارة الخارجية للمتضررين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب سورية وتركيا مؤخراً.

وقالت وزارة الخارجية النمساوية في بيان اليوم: إن “تقديم المساعدة الإنسانية السريعة والدعم في عمليات الكوارث أصبح أكثر أهمية الآن لذلك ستوزع النمسا ثلاثة ملايين يورو من صندوق الكوارث لمنظمات الإغاثة هناك”.

بدوره قال نائب المستشار النمساوي فيرنر كوغلر “نقف إلى جانب المتضررين في سورية وتركيا في هذا الوضع الصعب، فحجم الدمار واضح أيضاً في شمال غرب سورية وجنوب شرق تركيا” معرباً عن قلقه من التقارير الواردة عن الزلازل هناك.

من جهته أوضح وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ أنه من أصل 3 ملايين يورو سيذهب 2 مليون يورو إلى جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ومليون يورو لصندوق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية موضحاً أن الزلزال الذي ضرب سورية وتركيا تسبب في أضرار لا يمكن تصورها ومعاناة مئات الآلاف من الأشخاص.

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