قيادات أحزاب وإعلاميين وسياسيين يمنيين يؤكدون تضامنهم ووقوفهم إلى جانب سورية

صنعاء-سانا

طالبت شخصيات سياسية وثقافية وحزبية يمنية، بإنهاء الحصار ورفع العقوبات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية وضمان وصول المساعدات لمتضرري الزلزال الذي ضربها، مستنكرين ازدواجية المعايير الغربية في التعامل مع ضحايا هذه الكارثة وسياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع القضايا الإنسانية.

وجدد وزير حقوق الإنسان اليمني علي الديلمي التأكيد على تضامن اليمنيين مع الشعب السوري في محنته، مطالباً بإسقاط ما يسمى (قانون قيصر) والعقوبات أحادية الجانب المفروضة على سورية.

ودعا الديلمي الشعوب العربية والإسلامية للتحرك الفوري لنجدة الشعب السوري، لافتاً إلى أن الحصار المفروض على الشعب السوري غير قانوني ومخالف لقوانين الأمم المتحدة والقانون الدولي.

من جهته أوضح عضو القيادة القطرية رئيس مكتب العلاقات الوطنية والخارجية بحزب البعث العربي الإشتراكي رامي عبد الوهاب محمود أن الشعب السوري الشقيق يتعرض إلى حصار ظالم وإرهاب دولي عابر للحدود بدعم وغطاء خارجيين استهدف نظامه ومقدرات شعبه والنيل من مكاسبه وإنجازاته ونجاحاتها في المجالات التنموية والحضارية، مستعرضاً التحديات التي تواجه سورية جراء آثار وتداعيات هذه العقوبات الجائرة.

وأكد عبد الوهاب التضامن والوقوف مع الشعب السوري في هذه المحنة معرباً عن أمله في اضطلاع الأمم المتحدة بدورها الإيجابي إزاء هذه الكارثة وفك الحصار ورفع العقوبات.

من ناحيته أعرب عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله حزام الأسد عن حزنه إزاء كارثة الزلزال الذي ضرب سورية مجدداً التضامن الكامل مع الشعب السوري في محنته.

نائب رئيس الدائرة السياسية لحزب المؤتمر الشعبي العام يونس هزاع شدد على التضامن الكامل مع الشعب السوري، مطالباً المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والدول العربية والإسلامية بتحمل المسؤولية الأخلاقية لدعم وإغاثة وإنقاذ الشعب العربي السوري الشقيق.

من جهته انتقد الخبير العسكري اليمني العميد عابد الثور سياسة الكيل بمكيالين، ولاسيما في الأمور الإنسانية داعياً الأمم المتحدة للعمل على رفع العقوبات عن الشعب العربي السوري والسماح بدخول الإغاثة لسورية.

رئيس الجبهة الثقافية لمواجهة العدوان في اليمن ابتسام المتوكل أشارت إلى أن الوقفة التضامنية للجبهة عبرت عن مدى تضامن الشعب اليمني مع الشعب السوري الشقيق في حين ندد رئيس جمعية الجالية العربية السورية بصنعاء علي ناصيف باستمرار الحصار والعقوبات على الشعب السوري الشقيق، مبيناً أن هذا الزلزال المدمر الذي ضرب سورية فضح الساسة الغربيين في تعاملهم مع سورية.

من جهته طالب الاتحاد العربي للقبائل في البلاد العربية فرع اليمن في بيان المجتمع الدولي برفع الحصار والعقوبات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية لمواجهة تداعيات الزلزال المدمر داعياً الأمم المتحدة وسفراء السلام ومنظمة حقوق الإنسان إلى عدم اتباع ما يسمى قانون قيصر وعقوباته التي جردت العالم من الإنسانية ما يعكس مدى الحقد والعنصرية والفاشية السياسية مطالباً بضرورة إسهام الشعوب العربية في مساعدة إخوانهم في سورية بالتبرع لمواجهة آثار الزلزال المدمر.

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