وزير الأشغال يطلب من الشركات الانشائية تجهيز 100 وحدة سكنية مسبقة الصنع

دمشق-سانا

ضمن الاستجابة الفورية لكارثة الزلزال وتأمين المسكن للمتضررين في المحافظات المنكوبة، دعا وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف الشركات الإنشائية إلى التجهيز الفوري لـ 100 وحدة سكنية مسبقة الصنع متوفرة لديهم لتكون جاهزة للتسليم، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم مع مديري الشركات والمؤسسات الإنشائية في الوزارة ونقيب المهندسين.

وطلب الوزير عبد اللطيف من مديري الشركات المباشرة الفورية بالتصنيع ورفد الحكومة، بما يلزم من هذه الوحدات السكنية كما تم تكليف هيئة التخطيط الإقليمي بتحميل المواقع المتضررة من الزلزال على خارطة السكن الوطنية باستخدام تقنية GIS ودراسة آثار الزلزال تخطيطياً.

وتم خلال الاجتماع تقييم ما قامت به الوزارة بعد وقوع كارثة الزلزال، ورسم مخطط العمل للمرحلة القادمة وأهمية الإجراءات التي اتخذتها والجهات التابعة لها منذ وقوع الزلزال، ولا سيما ما يخص استنفار كوادر وأليات القطاع العام الإنشائي لإزالة الأنقاض بالسرعة القصوى.

وبحث الاجتماع موضوع لجان السلامة الانشائية التي تم تشكيلها في المحافظات المنكوبة، والتي ضمت الخبرات الفنية من نقابة المهندسين والشركة العامة للدراسات الهندسية، والتي ما زالت تواصل عملها بالكشف عن الأبنية المتضررة وتم جدولة عمل هذه اللجان ضمن تقارير تسلم عند انتهاء العمل للمحافظات المعنية.

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