جمعية الصرافيين الأردنيين تمدد إصدار الحوالات بالليرة السورية بدون عمولات لدعم المتضررين من الزلزال

عمان – سانا

أعلنت جمعية الصرافين الأردنيين اليوم تمديد فترة إصدار الحوالات بالليرة السورية من دون عمولات دعماً للمتضررين من الزلزال في سورية.

ونقلت قناة المملكة الأردنية عن الجمعية قولها في بيان اليوم: إنها “قررت تمديد فترة إصدار الحوالات بالليرة السورية بدون عمولات حتى الـ 6 من آذار المقبل دعما للمتضررين من الزلزال في سورية”.

وكانت مجموعة من الشباب الأردنيين أطلقت مؤخراً مبادرة تطوعية لدعم الليرة السورية والإسهام برفع سعر صرفها مقابل العملات الأجنبية عبر تحويل أي مبلغ أردني إلى الليرة السورية، ما يسهم بدعم السوريين في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها بلادهم جراء الزلزال المدمر.

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