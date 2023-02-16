روسيا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن بعد المعلومات الجديدة حول تفجير خط السيل الشمالي

موسكو-سانا

دعت روسيا مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة مخصصة لبحث المعلومات الجديدة حول تفجير أنابيب غاز “السيل الشمالي”.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي قوله على تيليغرام اليوم إنه في ضوء المعلومات الجديدة المتعلقة بتفجير خط أنابيب الغاز “السيل الشمالي”، طلبنا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في الـ 22 من الشهر الجاري.

وكان الصحفي الاستقصائي الأمريكي سيمور هيرش أكد في وقت سابق أن الولايات المتحدة هي المسؤولة عن تفجير خطي أنابيب الغاز الروسي، السيل الشمالي 1 والسيل الشمالي 2 في بحر البلطيق في أيلول العام الماضي.