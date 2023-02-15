طائرة المساعدات الإنسانية والإغاثية الأردنية

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
إيران ترسل أربع شاحنات مساعدات للمتضررين من الشعب السوري
2023-02-15
مبادرة يونانية تضامنية مع سورية
2023-02-15
وصول طائرة مساعدات رومانية لمتضرري الزلزال في سورية إلى مطار بيروت
2023-02-15
قافلة مساعدات إغاثية مقدمة من جمعية كشافة الرسالة الإسلامية في لبنان تصل إلى معبر العريضة
2023-02-15
وصول 4 طائرات إماراتية إلى مطار اللاذقية الدولي
2023-02-15
المهندس عرنوس يتلقى برقيتي تعزية بضحايا الزلزال من المعاون الأول للرئيس الإيراني ورئيس الوزراء الفلسطيني
2023-02-15
قطنا ورئيس (إيفاد): تقييم الاحتياجات وتحديد التمويل للمشاريع التنموية
2023-02-15
محليات
طقس الغد: الحرارة أدنى من معدلاتها وتحذير من الضباب والصقيع
2023-02-15
الوزير مخلوف يبحث مع السفير الإندونيسي متطلبات الاستجابة الإنسانية لمواجهة تداعيات الزلزال
2023-02-15
المهندس مخلوف يلتقي رئيس وفد الإغاثة العراقية
2023-02-15
الوزير سالم لرئيس مجلس الأعمال الروسي السوري: تقديم كل التسهيلات للمستوردين
2023-02-15
31 مليون ليرة من المدرسة السورية الافتراضية بالسويداء دعماً لمتضرري الزلزال
2023-02-15
مطبخ طرطوس الميداني… مبادرة شبابية لتجهيز وجبات غذائية لمتضرري الزلزال باللاذقية
2023-02-15
جهود شبابية متواصلة في جمعية نيزك التنموية بحمص دعماً لمتضرري الزلزال
2023-02-15
رياضة
ميلان يفوز على توتنهام بدوري الأبطال لكرة القدم
2023-02-15
بايرن ميونخ يفوز على باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا
2023-02-15
برقيات تعزية وتضامن مع سورية من اللجان الأولمبية والاتحادات الدولية
2023-02-14
نابولي يهزم كريمونيزي في الدوري الإيطالي
2023-02-13
برشلونة يهزم فياريال ويعزز صدارته للدوري الإسباني
2023-02-13
مانشستر سيتي يهزم أستون فيلا في الدوري الإنكليزي
2023-02-12
غزال يحرز الميدالية البرونزية في بطولة آسيا لألعاب القوى للصالات
2023-02-12
اقتصاد
الطاقة الدولية: الصين ستقود نمو الطلب على النفط هذا العام
2023-02-15
الذهب يرتفع 10 آلاف ليرة في السوق المحلية
2023-02-15
أكثر من 300 مليون مبيعات الشركة العامة للصوف والسجاد بحماة خلال شهر
2023-02-15
التجارة الداخلية توضح سبب تحديد سعر ليتر المازوت للفعاليات الاقتصادية بـ 5400 ليرة
2023-02-15
إكثار درعا يوزع الدفعة الثانية من بذار البطاطا المستوردة
2023-02-15
تراجع أسعار الذهب
2023-02-15
المركزي: إحلال (نشرة المصارف) بدلاً من (نشرة البدلات) المعتمدة
2023-02-15
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الرئيس الأسد خلال استقباله الصفدي: سورية تقدر الموقف الرسمي والشعبي للأردن الشقيق
وصول ثلاث طائرات من بيلاروس والأردن تحمل مساعدات إغاثية للمتضررين من الزلزال
وصول طائرة مساعدات يابانية إلى مطار دمشق الدولي لمتضرري الزلزال
حرفيو درعا وعمال المخابز الاحتياطية وأهالي دير العدس يتبرعون بـ 43 مليون ليرة لمتضرري الزلزال
السيد الرئيس بشار الأسد يستقبل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي
ريف دمشق تسير قافلة مساعدات لمتضرري الزلزال في حماة
السفير هونغوي من مطار دمشق الدولي: الصين مستمرة بدعم جهود سورية لتجاوز كارثة الزلزال-فيديو
سورية تدين بقوة إعلان الاحتلال الإسرائيلي إقامة مستوطنات جديدة في فلسطين
المركز الوطني للزلازل: الهزات المسجلة خلال الليلة الماضية ارتدادية ولا تدعو للقلق
المركزي: إحلال (نشرة المصارف) بدلاً من (نشرة البدلات) المعتمدة
طائرة المساعدات الإنسانية والإغاثية الأردنية
2023-02-15
تصوير: عبير جنود
طائرة المساعدات الإنسانية والإغاثية الأردنية
2023-02-15
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إيران ترسل أربع شاحنات مساعدات للمتضررين من الشعب السوري
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