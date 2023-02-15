إيران ترسل أربع شاحنات مساعدات للمتضررين من الشعب السوري

طهران-سانا

أرسلت إيران اليوم بالتنسيق مع منظمة الهلال الأحمر والناشطين الاقتصاديين من لجان التعبئة الشعبية (البسيج)، والسفارة السورية في طهران أربع شاحنات من المساعدات الانسانية لمتضرري الزلزال في سورية، تشمل أدوية وأغذية وحليب أطفال وبطانيات وغيرها من الاحتياجات التي يمكن ان تسهم في مساعدة الشعب السوري لمواجهة تداعيات الزلزال.

وفي تصريح لمراسل سانا قال غلام رضا حسن بور رئيس منظمة التعبئة الشعبية (البسيج) المسؤولة عن نقابة التجار والأسواق: إن سورية الشقيقة تعرضت لمختلف أنواع الظلم والارهاب والعقوبات التي شهدها العالم بأكمله لكنها بقيادتها وشعبها وجيشها واجهت جميع هذه الأزمات وانتصرت عليها، مضيفاً إن أمريكا فرضت عقوبات قسرية سببت أزمات في سورية خلال السنوات الأخيرة وخاصة أزمة الدواء التي أصبح الشعب السوري بحاجة اليها أكثر بعد كارثة الزلزال، مشيراً إلى أنه سيتم إرسال قافلة أخرى من هذه المساعدات غداً.

كما دعا حسن بور الى رفع العقوبات الامريكية القسرية الجائرة عن سورية، واحترام سيادتها واستقلالها، مطالباً المجتمع الدولي بتقديم الدعم الكامل للشعب السوري ضمن قوانين ومقررات منظمة حقوق الانسان دون أي تمييز.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency