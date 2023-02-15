لوفيغارو: الدعم العسكري لأوكرانيا يستنفد مخزون الذخائر لدى فرنسا

باريس-سانا

كشفت صحيفة لوفيغارو الفرنسية أن القوات المسلحة الفرنسية تعاني من نقص في مخزونات الذخائر، وأن الدعم العسكري الذي تقدمه الحكومة الفرنسية لنظام كييف استنزف هذه المخزونات.

وذكرت الصحيفة أن القوات البرية الفرنسية تعاني نقصاً في شتى أنواع ذخائر المدفعية، منها ذخائر عيار 155 ملم المستخدمة في مدافع الهاورتز، إضافة إلى نقص في قذائف وذخائر أنواع أخرى من المدافع.

وأشار جوليان رانكول عضو مجلس النواب الفرنسي في تقرير عن احتياطيات الذخيرة لدى القوات البرية الفرنسية إلى أن هذا النقص سوف يحد من قدرة الجيش الفرنسي على الصمود في مواجهة مع دولة قوية.

وكان جيمي شيا نائب مساعد الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي (الناتو) كشف في تصريح سابق لشبكة سكاي نيوز أن الحلف استنفد إلى حد كبير مخزوناته العسكرية بسبب الدعم الكبير بالذخائر الذي قدمه لأوكرانيا، فيما أكد الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ أمس أن القوات الأوكرانية تستهلك كمية ذخائر أكبر بكثير من تلك التي تنتجها الدول الأعضاء في الحلف.

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