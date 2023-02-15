فريق هندسي من فرع اتحاد الطلبة بحماة للكشف على الأبنية المتصدعة جراء الزلزال

حماة-سانا

شكل فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية بحماة فريقاً هندسياً للمساعدة في عمليات الكشف على الأبنية المتصدعة والمتضررة من جراء الزلزال المدمر.

وأوضح رئيس الفرع فريد مغمومة لمراسل سانا اليوم أن الفريق الهندسي يتألف من 50 خريجاً من كلية الهندسة المدنية وطلاب السنة الأخيرة في جامعة حماة، وستكون مهمته المشاركة في عملية مراقبة المنازل والمدارس المتضررة بالمحافظة، وتقييم حالتها الإنشائية لمعرفة مدى صلاحيتها للسكن والإقامة، مبيناً أن هذا الفريق سيعمل بالتشاركية مع فرع نقابة المهندسين والجهات المعنية بالمحافظة التي تعمل ضمن هذا المجال.

ولفت مغمومة إلى أن فرع اتحاد طلبة حماة ومنذ اللحظة الأولى لوقوع الزلزال في الـ 6 من الشهر الجاري استنفر كل كوادره مع عدد كبير من طلاب الجامعات والمعاهد، وساعد في عمليات إزالة الأنقاض وانتشال الوفيات والجرحى في البناء المنهار في حي الأربعين بمركز المدينة، مبيناً أنه تم تشكيل فريق إسعافي مؤلف من عدد من طلاب الكليات والمعاهد الطبية لمساعدة الجرحى في الأماكن المتضررة، إضافة إلى المشافي العامة.

وأشار مغمومة إلى أن عمل فرع الطلبة بحماة توسع لاحقاً إلى تنفيذ متطلبات وحاجيات أخرى للمتضررين من الزلزال وخاصة الأطفال، حيث تم تنفيذ جلسات الدعم النفسي للأطفال في مراكز الإيواء، وتقديم نشاطات ترفيهية وتثقيفية لهم، مبيناً أن الفرع مستعد لتقديم المساعدة لأي جهة حكومية أو خاصة تعمل على مواجهة تداعيات الزلزال وبحاجة إلى كوادر بشرية.

سالم الحسين

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