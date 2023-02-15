إسبانيا تؤكد رفضها قرار توسيع الاستيطان الإسرائيلي بفلسطين المحتلة

مدريد-سانا

أعلنت الحكومة الإسبانية رفضها قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت الحكومة في بيان نشرته وزارة الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون على موقعها الرسمي: إن “إسبانيا تعرب عن رفضها للإجراءات التي أعلنتها الحكومة “الإسرائيلية” من أجل توسيع مستوطناتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتبدي قلقها إزاء جميع الإجراءات أحادية الجانب التي تعيق تحقيق التطلعات الوطنية المشروعة للفلسطينيين، وتؤثر على السلام والأمن الإقليميين”.

وكان الاتحاد الأوروبي جدد أمس موقفه بأن المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي، داعياً “إسرائيل” إلى وقف توسيع الاستيطان، وإلغاء قراراتها بهذا الخصوص على وجه السرعة، كما أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش أن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية وفقاً للقانون الدولي، مطالباً “إسرائيل” بوقف إجراءاتها أحادية الجانب والالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

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