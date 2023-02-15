الأمانة السورية تتسلم شاحنة مساعدات مقدمة من المجتمع الأهلي اللبناني

دمشق- سانا

تسلمت الأمانة السورية للتنمية شاحنة مساعدات قادمة من لبنان عبر منفذ جديدة يابوس الحدودي تحمل مساعدات إغاثية متنوعة وحليب أطفال مقدمة من المجتمع الأهلي اللبناني.

وأوضحت الأمانة عبر منشور على صفحتها في الفيس بوك أن المواد تضمنت أيضا سللا غذائية ومستلزمات منزلية وشخصية ومواد طبية وإسعافية متنوعة، موءكدة أن الشاحنة هي الأولى من بين العديد من الشاحنات التي وصلت تباعاً من مجموعة متبرعين من المجتمع الأهلي في لبنان لصالح المتضررين من الزلزال.

وأشارت إلى أن تلك الشاحنات بعد وصولها إلى اللاذقية بدأت عمليات توزيعها مباشرة على 73 عائلة من العائلات المنكوبة المقيمة في مركزي إيواء الباسل والشاطئ.

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