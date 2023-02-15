استمرار المساعدات العراقية إلى سورية

بغداد-سانا

أعلن ممثل تجمع فزعة عراقية الشيخ عبد الهادي الدراجي استمرار إرسال العراقيين بمختلف محافظاتهم قوافل الإغاثة إلى سورية لمساعدة المتضررين من الزلزال العنيف.

وقال الدراجي لمراسلة سانا في بغداد: إن “أبناء المحافظات الجنوبية والوسط العراقية يقومون يومياً بإرسال المئات من الأطنان من المساعدات التي يتم تجميعها في بغداد تمهيداً لإرسالها إلى سورية الحبيبة”، موضحاً أن هذه المساعدات تشمل مواد طبية ومواد غذائية صلبة وبطانيات، وأيضاً حليب أطفال وملابس مختلفة.

وشدد الدراجي على أن هذه القوافل لن تتوقف إلا بعد زوال الأزمة وتداعيات الزلزال، مشيراً إلى أن الحشد الشعبي وأبناء العراق مستمرون في إرسال القوافل الإغاثية إلى سورية، وستكون أولها في حلب وآخرها في البصرة أقصى جنوب العراق”.

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