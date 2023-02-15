القوات الأوكرانية تقصف أحياء بدونيتسك

دونيتسك-سانا

أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية أن القوات الأوكرانية قصفت أحياء سكنية بمدينة ماكييفكا بضواحي الجمهورية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز المراقبة والتنسيق المشترك قولها: “إن القوات الأوكرانية قصفت حي تشيرفونوغفارديسكي بغرب مدينة ماكييفكا بـ 3 قذائف من عيار 155 ملم، إضافة إلى قصف مدينة غورلوفكا بـ 5 قذائف من عيار 122 ملم”.

يذكر أن غورلوفكا تقع على بعد نحو 50 كلم شمال مدينة دونيتسك، يشار إلى أن القوات الأوكرانية والمرتزقة التابعة لها تستخدم هذه القذائف التي وردتها إليها دول حلف شمال الأطلسي الناتو.

بدورها أعلنت قوات “فاغنر” الروسية أنها تجلي المدنيين عن كل منطقة تحررها من نازيي كييف في مدينة أرتيموفسك، الذين يمنعون المدنيين من المغادرة ويتخذونهم دروعاً بشرية.

وكانت القوات الروسية أعلنت السيطرة على مواقع استراتيجية كانت القوات الأوكرانية تتحصن بها، واستطاعت أسر عدد من المرتزقة الأجانب المطلوبين لروسيا.

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