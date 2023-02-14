تسليم كميات من حليب الأطفال إلى مديرية صحة اللاذقية ضمن مبادرة شركة بصمة

اللاذقية-سانا

ضمن مبادرات الفعاليات الاقتصادية لتقديم المساعدة لمتضرري الزلزال سلمت (شركة بصمة) إحدى شركات مجموعة فهد درويش وأولاده، بالشراكة مع شركة (بشار نجار) كمية 140 صندوق حليب أطفال إلى مديرية صحة اللاذقية.

وأوضح رئيس الغرفة السورية الإيرانية المشتركة فهد درويش أن هذه الكمية التي وزعتها إحدى شركات مجموعته هي ضمن الدفعة الأولى من مبادرة شركة بصمة، بالتنسيق مع وزارتي الاقتصاد والصحة ومديرياتها في المحافظات المنكوبة، على أن يتم توزيعها وفق قوائم اسمية لتصل عبوات الحليب إلى المتضررين، لافتاً إلى أن الشركة أرسلت دفعة أخرى من حليب الأطفال إلى حلب لتسليمها إلى مديرية الصحة هناك، على أن يتم توزيع الدفعات الجديدة من عبوات الحليب تباعاً على الأهالي المتضررين من الزلزال.

وكان رئيس الغرفة السورية الإيرانية المشتركة وأمين سر الغرفة مصان نحاس وخلال جولة لهما في اللاذقية وجبلة قاما بإيصال دفعة من المواد الإغاثية وسلل المواد الغذائية إلى الجهات المعنية، لتوزيعها على المتضررين وتسليم دفعة حليب الأطفال إلى مديرية الصحة باللاذقية.

وشارك في الجولة التي اطلعوا خلالها على الأبنية المتضررة جراء الزلزال في المحافظة نائب رئيس اتحاد غرف التجارة السورية، ورئيس غرفة تجارة وصناعة طرطوس مازن حماد، ونائب رئيس غرفة تجارة وصناعة اللاذقية بلال ابراهيم، والمستشار الاقتصادي لاتحاد الغرف إياد محمد.

أحمد سليمان

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