وفد من المتطوعين الصينيين يطلع على أضرار الزلزال باللاذقية ويوزع مساعدات غذائية

اللاذقية-سانا

اطلع فريق من المتطوعين الصينيين على الأضرار التي خلفها الزلزال في محافظة اللاذقية، وقاموا بتوزيع 350 سلة غذائية على العائلات المتضررة والمقيمة في مراكز الإيواء في منطقة الرمل الجنوبي.

وقالت الشابة ساسا في تصريح لمراسلة سانا: نحن هنا لتقديم المساعدة ونقل صورة ما يجري والواقع الذي يعيشه المتضررون لأكبر عدد ممكن من الناس في العالم، ليرى الجميع حجم الدمار، وكذلك لجمع المزيد من التبرعات لتأمين احتياجاتهم ومستلزماتهم الأساسية وليكونوا بوضع أفضل.

وأضافت: إن عدداً كبيراً من العائلات تضررت جراء الزلزال حيث خسر الكثير من الأطفال ذويهم، وآخرون فقدوا أشخاصاً أعزاء على قلوبهم، وبقي المئات ولربما الآلاف دون مأوى بسبب انهيار منازلهم.

رشا رسلان

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