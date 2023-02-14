التجارة الداخلية تحدد سعر مبيع ليتر المازوت للفعاليات الاقتصادية بـ 5400 ليرة سورية

دمشق-سانا

حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سعر مبيع ليتر المازوت الموزع للفعاليات الاقتصادية من قبل شركة المحروقات والشركات الموردة الأخرى في جميع أنحاء سورية بـ 5400 ليرة سورية.

وأشار القرار الذي تلقت سانا نسخة منه إلى أنه يتوجب على أصحاب محطات الوقود المخصصة لبيع هذه المواد الإعلان عن هذه الأسعار، ونوعية المادة بشكل واضح ومقروء ضمن المحطات، ويخضع مخالفو أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم 8 عام 2021، وينهى العمل بكل ما هو مخالف لذلك القرار.

وكانت الوزارة حددت في الـ 13 من كانون الأول الماضي سعر مبيع ليتر المازوت للفعاليات الاقتصادية من منشأ محلي بـ 3000 ليرة سورية.

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