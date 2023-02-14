مبادرة للفعاليات الأهلية والاجتماعية في بلدة عين الباد بريف حماة الشرقي للمتضررين من الزلزال

حماة-سانا

تضمنت مبادرة (الخير) التي أطلقتها فعاليات أهلية واجتماعية في بلدة عين الباد بريف حماة الشرقي توزيع 150 سلة غذائية، وتأمين ملابس لكل الأعمار وحليب أطفال وأدوية وأغطية، لإيصالها إلى المتضررين جراء الزلزال والمقيمين في مراكز الإيواء المؤقتة بحماة.

وبين حمود الحلاج من الفعاليات الأهلية الداعمة لهذه المبادرة في البلدة أنه تم توزيع السلل الغذائية والملابس وحليب الأطفال والأغطية على المتضررين، والذين تم تأمينهم في بلدة عين الباد وفي حي الأربعين ومركز الإيواء المؤقت في باب المهر بمدينة حماة، موضحاً أن هدف المبادرة تأكيد وحدة المجتمع السوري وتعاضده مع المتضررين جراء الزلزال، وهي الدفعة الأولى من المساعدات ضمن الحملة التي أطلقتها الفعاليات الأهلية والشعبية في البلدة.

من جهته أكد الدكتور عمار الجمل من الفعاليات الأهلية بمدينة حماة أن هذه المعونات عبارة عن ألبسة شتوية منوعة وأغذية وحليب أطفال ومنظفات، معتبراً أنها أبسط ما يمكن تقديمه تجاه أبناء وطننا المتضررين من الزلزال.

وقدم عدد من الأهالي الشكر لهذه المبادرة الطيبة التي تخفف عنهم، وتسهم في تلبية جزء من احتياجاتهم الغذائية.

سهاد حسن

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency