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مراسل سانا:طائرة إماراتية جديدة تصل مطار دمشق الدولي محملة بـ27 طناً من المواد الغذائية للمتضررين من الزلزال

2023-02-14

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