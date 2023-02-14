مراسل سانا:طائرة إماراتية جديدة تصل مطار دمشق الدولي محملة بـ27 طناً من المواد الغذائية للمتضررين من الزلزال

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
وفود دبلوماسية ورسمية وشعبية تقدم التعازي بضحايا الزلزال في السفارة السورية في استوكهولم
2023-02-13
وفود رسمية وفعاليات لبنانية وعربية يتوافدون إلى السفارة السورية في لبنان لتقديم التعازي
2023-02-13
وفود رسمية وشعبية ومواطنون يتوافدون إلى السفارة السورية في الجزائر لتقديم التعازي
2023-02-13
الجعفري يبحث مع رئيس الجالية الأرمينية في روسيا تداعيات الزلزال على سورية
2023-02-13
إطلاق حملة شعبية فلسطينية لإغاثة متضرري الزلزال في سورية
2023-02-13
اتحاد القبائل العربية في البلاد العربية يدعو لرفع الحصار عن سورية
2023-02-13
وفود دبلوماسية وسياسية وبرلمانية تقدم التعازي بضحايا الزلزال في السفارة السورية بالقاهرة لليوم الثاني
2023-02-13
محليات
مجلس الشعب: كل ذرة من ثرى الجولان السوري المحتل جزء لا يتجزأ من تراب الوطن
2023-02-13
الأهالي في مشتى الحلو والدريكيش يحتضنون العائلات الوافدة المتضررة من الزلزال
2023-02-13
180 طناً من المساعدات مقدمة من الحكومة الأردنية تدخل معبر نصيب الحدودي
2023-02-13
805 وفيات و142 ألف متضرر في محافظة اللاذقية جراء الزلزال
2023-02-13
توزيع دفعة مساعدات إندونيسية في مركز إيواء بمدينة حلب
2023-02-13
جمعيات باكستانية تسعى لتقديم المعونات لمتضرري الزلزال
2023-02-13
طقس الغد: الحرارة إلى انخفاض وفرصة لهطل أمطار خفيفة على بعض المناطق
2023-02-13
رياضة
نابولي يهزم كريمونيزي في الدوري الإيطالي
2023-02-13
برشلونة يهزم فياريال ويعزز صدارته للدوري الإسباني
2023-02-13
مانشستر سيتي يهزم أستون فيلا في الدوري الإنكليزي
2023-02-12
غزال يحرز الميدالية البرونزية في بطولة آسيا لألعاب القوى للصالات
2023-02-12
ريال مدريد يهزم الهلال ويحرز لقبه الخامس في مونديال الأندية
2023-02-12
سان جيرمان يخسر أمام موناكو في الدوري الفرنسي
2023-02-11
قادش يفوز على جيرونا بثنائية في الدوري الإسباني
2023-02-11
اقتصاد
اتحاد غرف الصناعة: استجابة واسعة من الصناعيين للتبرع للمتضررين من الزلزال
2023-02-13
نوفاك: روسيا خفضت صادرات الغاز إلى أوروبا وزادتها إلى الصين
2023-02-13
فرع مصرف التوفير في الحسكة يضع صرافين آليين بالخدمة
2023-02-13
تسويق 12 ألف طن من الخضار الشتوية في أسواق محافظة الحسكة
2023-02-13
إطلاق حملة لتوزيع الغراس الحراجية مجاناً في عدة قرى بحمص -فيديو
2023-02-13
نمو الاقتصاد الإيراني بنسبة 3.6 % خلال الصيف الماضي
2023-02-13
ارتفاع الدولار نحو أعلى مستوى في خمسة أسابيع
2023-02-13
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الشريط الإخباري
سورية تجدد مناشدة المجتمع الدولي لتقديم المساعدات: الإجراءات القسرية لا تقل دماراً عن تأثيرات الزلزال
الرئيس مادورو في اتصال هاتفي مع الرئيس الأسد: مستعدون للاستمرار بتقديم المساعدة لسورية
الرئيس الأسد لغريفيث: ضرورة إدخال المساعدات العاجلة إلى كل المناطق في سورية
أعضاء مجلس الشعب يجددون المطالبة برفع الحصار الغربي المفروض على سورية
المقداد يبحث مع غريفيث التعاون بين الجهات الوطنية السورية ووكالات الأمم المتحدة لمواجهة تداعيات الزلزال
(فزعة شباب سورية)… مبادرة لمساندة متضرري الزلزال
فريق الإنقاذ الليبي: واجبنا مساعدة الأخوة السوريين في أعمال الإغاثة بالمناطق المتضررة من الزلزال
قافلة مساعدات من سلطنة عمان إلى سورية
وصول خمس طائرات إماراتية وصينية وسودانية إلى مطاري دمشق واللاذقية تحمل مساعدات إغاثية
المركزي يحدد سعر الصرف للحوالات والصرافة بـ 6550 ليرة للدولار الواحد
مراسل سانا:طائرة إماراتية جديدة تصل مطار دمشق الدولي محملة بـ27 طناً من المواد الغذائية للمتضررين من الزلزال
2023-02-14
2023-02-14
malek
سابق
وصول قافلة مساعدات من لبنان لمتضرري الزلزال
انظر ايضاً
وصول قافلة مساعدات من لبنان لمتضرري الزلزال
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