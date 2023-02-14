وفود دبلوماسية ورسمية وشعبية تقدم التعازي بضحايا الزلزال في السفارة السورية في استوكهولم

استوكهولم-سانا

واصلت وفود رسمية وشعبية من عدة دول عربية وأجنبية توافدها إلى مقر السفارة السورية في استوكهولم لتقديم تعازيها بضحايا كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الإثنين الماضي.

وأعرب المعزون عن خالص تعازيهم لذوي الضحايا وأمنياتهم الشفاء العاجل للمصابين والجرحى، مشددين على تضامنهم مع سورية في مواجهة هذه الكارثة الإنسانية وتداعياتها.

ومن بين من تقدّم بواجب العزاء سفراء بيلاروس والجزائر وفلسطين والصين وإيران وتونس وإندونيسيا ورومانيا وأفغانستان وبنغلاديش وتنزانيا ورؤساء وممثلو بعثات كل من العراق واليابان والنمسا وسيريلانكا وأرمينيا والهند والنمسا والفاتيكان ومصر والفليبين والمكسيك وزامبيا وفيتنام بالإضافة إلى نيافة المطران مار يوليوس عبد الأحد شابو والأرشمندريت جان منصور والقس نبيل هرمز والأب بول قس داؤود.

كما تلقت السفارة العديد من رسائل التعزية عن طريق البريد الإلكتروني من سفراء وممثلي العديد من الدول الأخرى بالإضافة إلى الروابط والهيئات الدينية.

بدوره نوه القائم بالأعمال بالنيابة الدكتور تميم ملكو بموقف السفراء ومواقف دولهم المتضامنة مع سورية وممثلي الدول والمعزين وبمشاعرهم الصادقة مؤكداً أن سورية تقدّر مواقف الأشقاء والأصدقاء ولا سيما في ظل هذه الكارثة الطبيعية بعد اثني عشر عاماً من الحرب الكونية المفروضة عليها فضلاً عن الإجراءات القسرية أحادية الجانب اللاشرعية واللاأخلاقية واللاإنسانية المطبقة عليها من الولايات المتحدة الأمريكية والغرب.

وأشار ملكو إلى ضرورة تضافر جميع الجهود لمواجهة كارثة الزلزال المدمر وتداعياته.

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